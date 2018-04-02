Песков прокомментировал арест Магомедовых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что арест владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых не является одноразовой акцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жесткая целенаправленная политика. Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых. Продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректным. И затем будет суд, который и определит виновность и невиновность тех, кто был задержан», — сказал Песков.

Реклама

Он также добавил, что утверждения о задержании владельцев группы «Сумма» по причине противоборства различных структур в преддверии формирования нового правительства являются политологическими пересудами.

Ранее сообщалось, что акции активов «Суммы» упали.

Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.