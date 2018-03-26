Россельхознадзор может принять радикальные меры по поставкам помидоров из Белоруссии
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство продолжает мониторить поставки из Белоруссии продукции, которая вызывает сомнения в стране происхождения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что, прежде всего, это касается помидоров.
«По мере выявления будем принимать решения, потому что эта ситуация, когда мы в «кошки-мышки» играем: они делают вид, что ничего не происходит, а мы каждую неделю задерживаем. Если они со своей стороны сейчас не будут принимать какие-то эффективные меры, мы вынуждены будем это делать (вводить ограничения на поставки – «Газета.Ru»)», — сказал Данкверт.
По его мнению, белорусская сторона подталкивает к принятию такого решения, ввозя под различными видами продукцию, которая не декларируется.
«Если дальше будем выявлять также несанкционированный ввоз, то будем вынуждены принять радикальные меры», — рассказал Данкверт.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор уничтожил 17 тонн турецких томатов.