Орешкин призвал японские компании активнее инвестировать в Россию

Министр экономического развития России Максим Орешкин пригласил японские компании активнее инвестировать в Россию, передает РИА «Новости».

«Мы приглашаем японские компании активнее инвестировать в Россию. Мы видим, как все больше японского бизнеса приходит на российский рынок, приходит в разные области: в фармацевтику, в производство медицинской техники, в энергетику, нефтехимию и многие другие проекты», — сказала Орешкин.

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Он также добавил, что Россия и Япония «постепенно переходят от простой торговли к комплексным долгосрочным проектам».

Ранее Орешкин заявил, что товарооборот между Россией и Японией в 2017 году вырос на 14%.