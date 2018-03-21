Ткачев рассказал, сколько потребуется субсидий для железнодорожных перевозок зерна

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что субсидирование полной провозной платы для железнодорожных перевозок зерна может потребовать 2,5-3 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы предлагаем субсидировать полную провозную плату при перевозках зерна железнодорожным транспортом, обсуждаем такую возможность с заинтересованными органами власти. Это и тариф груженых и порожних вагонов, а также услуги операторов по предоставлению вагонов-зерновозов», — сказал Ткачев.

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Он также добавил, что ставки фрахта субсидировать не планируется.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз предложил субсидировать железнодорожные перевозки зерна целиком.