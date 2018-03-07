Украина приступила к аресту активов «Газпрома»

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил о начале описи и ареста имущества, принадлежащего «Газпрому», в рамках исполнительного производства по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке», передает РИА «Новости».

В частности, по словам Гройсмана, под арест попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита».

Ранее сообщалось, что «Газпром» предложил «Нафтогазу» провести встречу для обсуждения расторжения контрактов на поставку и транзит газа.