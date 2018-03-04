Трамп пообещал отказаться от глупой торговой политики США

Президент США Дональд Трамп пообещал отказаться от глупой и невыгодной для страны торговой политики. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

«Ежегодный импорт товаров в Соединенные Штаты Америки на $800 млрд превышает экспорт, что является следствием «очень глупых» сделок и неверной стратегии властей. Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые годами извлекали выгоду за наш счет. Они смеялись над тем, какими болванами были наши лидеры. Больше этого не будет», — написал Трамп.

Ранее Трамп пообещал ввести налог на автомобили из Европы, если власти европейских стран будут ухудшать условия работы американских компаний на рынке ЕС.