В Госдуме назвали сроки принятия законопроекта о повышении МРОТ с мая

Госдума 16 февраля может рассмотреть в третьем чтении президентский законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, заявил зампред Госдумы Александр Жуков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, президентский законопроект будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании в четверг, 15 февраля

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«В пятницу, вероятно, он пойдет в третьем чтении», — сказал Жуков по итогам заседания Совета Госдумы.

Законопроект о повышении размера минимальной оплаты труда до 100% прожиточного минимума с 1 мая 2018 года был принят в первом чтении 7 февраля.