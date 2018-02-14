Новак рассказал о темах переговоров с королем Саудовской Аравии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что на встрече российской делегации с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом были обсуждены кооперация на рынке нефти и перспективы развития двустороннего сотрудничества в энергетике. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы сегодня имели честь быть принятыми королем Саудовской Аравии. Мы обсудили развитие отношений между Россией и королевством Саудовская Аравия, развитие торгово-экономического сотрудничества, совместное наше взаимодействие в рамках кооперации на рынках нефти, ну и, конечно, сотрудничество в других отраслях, не только в энергетике, но и в промышленности, сельском хозяйстве», — сказал Новак.

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Он подчеркнул, что был получен хороший импульс, который дает основания для дальнейшего развития отношений между странами.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике и совместное заявление в энергоклиматической сфере.