Источник: Египет подготовил разрешения для «Аэрофлота» на полеты в Каир

Египетские авиавласти подготовили необходимые разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» на полеты в аэропорт Каира, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в министерстве гражданской авиации страны.

«Авиавласти Египта подготовили разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» (на полеты) в аэропорт Каира. Что касается разрешений в российских аэропортах для авиакомпании EgyptAir, то они пока не доставлены», — сказал он.

Ранее министр транспорта Максим Соколов заявил, что планы запустить авиасообщение из России в Египет с середины февраля остаются в силе.