Собянин: доходы столицы превысили 2 трлн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы столицы выросли в 2017 году на 13% и превысили 2 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Это серьезная отметка. Произошло это не случайно, а благодаря активному развитию экономики и росту инвестиций. Все предыдущие годы инвестиции не падали, и это накапливало определенный потенциал для того, чтобы мы относительно быстро вышли из спада и вновь нарастили экономику. Естественно, рост бюджета помог исполнить все наши программы», — сказал Собянини.

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Он также подчеркнул, что бюджет Москвы 2017 года исполнен без дефицита.

Ранее Собянин сообщил о росте зарплат москвичей.