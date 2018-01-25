Минфин анонсировал появление законопроекта о денежных суррогатах

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что готовящийся законопроект о денежных суррогатах предполагает жесткие санкции за использование подобных суррогатов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ближайшее время будет опубликован законопроект. Санкции предлагаются жесткие, аналогичные пирамидам», — сказал Моисеев.

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Он подчеркнул, что «есть рубль, а все остальное — это суррогат».

Ранее сообщалось, что Минфин представил законопроект о регулировании криптовалют.