Новак о санкциях против России: немного напрягают

Министр энергетики России Александр Новак, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, признался, что западные санкции против России «немного напрягают». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, объективно говоря, они немного напрягают, санкции. Мы живем последнее десятилетие в рыночной экономике, чтобы не было такого вмешательства в работу бизнеса и так далее. Когда бизнес все время должен оглядываться, думать, введут ли санкции или как это воспримут некоторые, кто следит за этим, конечно это напрягает. И с точки зрения инвестиционного, морального отношения есть в этом определенные минусы», — сказал Новак.

Реклама

По его словам, санкции мешают решению глобальных экономических проблем, однако конкретно для России они сыграли и положительную роль.

«Санкции не дают возможности решать глобальные экономические проблемы, это надо понимать. Что касается России, честно говоря, мы благодаря санкциям получили дополнительный импульс для развития своей промышленности и для того, чтобы перенаправить инвестиционные потоки на загрузку своих предприятий», — добавил министр.

Ранее Новак обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии поставки газа.