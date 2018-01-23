В Европарламенте презентовали потенциал Крыма

В Европарламенте состоялась конференция «Европейский Союз и регионы России» с участием евродепутатов и представителей национальных парламентов стран ЕС, в ходе которой презентовали потенциал Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Республики Крым.

Участники конференции оценили последствия антироссийских санкций, а также обсудили новые векторы в развитии экономики России. В рамках конференции презентовали инвестиционный потенциал Крыма и IV Ялтинский международный экономический форум. Обращение к евродепутатам направили глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Крым — уникальный уголок нашей планеты с прекрасной природой, древней историей, гостеприимным народом. Потенциал нашего полуострова огромен. Это касается и природных ресурсов, и возможности развития бизнеса, и культурного наследия. Но главное наше богатство – это люди, талантливые, трудолюбивые и свободные», — рассказал Аксенов.

Он пригласил депутатов Европарламента приехать в Крым и по примеру многих их коллег лично убедиться в том, что на полуострове спокойно, благополучно и безопасно.