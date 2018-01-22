Делегация США откладывает вылет в Давос из-за приостановки работы правительства

В Белом доме США заявили, что члены американской делегации откладывают отъезд на Мировой экономический форум в Давос из-за приостановки деятельности федерального правительства. Об этом сообщает АР.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, политики определятся с действиями «в течение дня и по мере развития ситуации в ближайшие два часа».

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Согласно первоначальному плану, делегация под руководством министра финансов Стивена Мнучина должна была вылететь на саммит в Давос 22 января. Вслед за ней туда должен был отправиться президент США Дональд Трамп. Но в связи с приостановкой финансирования правительства, участие Трампа в форуме теперь находится под угрозой, сказала Сандерс.

Ранее сообщалось, что сенат США назначил новое время голосования по временному бюджету.