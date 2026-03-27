На Бали изнасиловали и ограбили 22-летнюю туристку

На Бали неизвестный изнасиловал туристку и похитил у нее iPhone 14

Туристка из Китая стала жертвой изнасилования и ограбления на острове Бали​, сообщило издание Hey Bali.

Нападение произошло рано утром 23 марта в районе Пекату, Южная Кутa. Девушка отдыхала с подругой в ночном клубе, после чего отправилась домой. Она не помнит, как оказалась на мотоцикле незнакомца, но во время поездки поняла, что маршрут ведет не к ее гостинице.

Тем временем мужчина остановился в уединенном месте среди деревьев. Там, по данным следователей, он надругался над девушкой, а затем отвез ее в гостевой дом в Тибубененге, где она остановилась.

Во время поездки насильник завладел мобильным телефоном жертвы — iPhone 14, а затем высадил ее и скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию, злоумышленника разыскивают.

