Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Олимпийский чемпион заявил, что МОК использовал шантаж, чтобы не допускать россиян

Тхэквондист Храмцов заявил о давлении на World Taekwondo от МОК из-за россиян
Global Look Press

Олимпийский чемпион российский тхэквондист Максим Храмцов рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) перед Играми-2024 оказывал давление на Всемирную федерацию тхэквондо (World Taekwondo). Его слова приводит РИА Новости.

«МОК тогда настолько манипулировал World Taekwondo, что поставил ее в условия, когда они были вынуждены просить нас отказаться от выступления. Но они пообещали, что сделают все возможное для нашего участия в Париже», — сказал Храмцов.

28-летний Храмцов — чемпион мира, двукратный чемпион Европы и пятикратный победитель турниров Гран-при. На Олимпиаде в 2021 году россиянин стал обладателем золотой медали. Спортсмен завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен к участию в Играх в 2024 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Осенью 2025 года организация разрешила международным федерациям начать процесс по возвращению россиян на турниры, первыми полноценно допустили спортсменов с национальной атрибутикой федерации тхэквондо и дзюдо (IJF).

Ранее Дмитрий Песков заявил о работе по возвращению российского флага на Олимпиаду.

 
Теперь вы знаете
Помогает ли Россия Ирану в противостоянии Западу? Что ответил Лавров и какие грузы реально идут в Тегеран
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!