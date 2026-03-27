«Повел команду вперед»: представитель Овечкина о хет-треке в матче с «Ютой»

Представитель Овечкина Чистяков высоко оценил игру хоккеиста в матче с «Ютой»

Представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков считает, что голы россиянина помогли команде переломить ход игры с «Ютой». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Отличный результат. Забил два важных гола в середине игры, команда переломила ход неудачно складывающегося матча и выиграла. Капитан, как всегда, повел команду вперед. Своим прекрасным примером закончил все хет‑триком», — сказал Чистяков.

40-летний хоккеист отметился тремя голами в ворота «Юты». Это второй хет-трик россиянина в текущем сезоне.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

