В Литве назвали условия для расширения диалога с Белоруссией

Премьер Литвы Ругинене призвала Белоруссию прекратить контрабанду сигарет
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене выдвинула условия для расширения диалога с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

В разговоре с журналистами Ругинене отметила, что двустороння встреча представителей Литвы и Белоруссии может состояться после выполнения условий Вильнюса. По ее словам, Белоруссия должна прекратить полеты через границу запускаемых с ее территории воздушных объектов с грузом контрабандных сигарет. Кроме того, должны быть возвращены застрявшие в Белоруссии литовские фуры и прекращена нелегальная миграция через Литву.

«После этого может состояться техническая встреча для обмена позициями», — сказала Ругинене.

27 марта специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул в интервью литовскому национальному радио LRT назвал выгодным для Соединенных Штатов возобновление транзита через Литву белорусских удобрений.

Коул также призвал Вильнюс к возобновлению политического диалога с Минском. По его мнению, Литва могла бы согласиться на двусторонний диалог заместителей министров иностранных дел.

Ранее Литва захотела получить компенсацию от Белоруссии за задержку фур.

 
