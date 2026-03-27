В пятой серии мультика ЦБ хомяка обманул енот-лжеброкер

ЦБ снял пятую серию анимационного мини-сериала «Изи деньги» — «В инете посоветовали». Ролик есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По сюжету хомяк Хома встречает в интернете заманчивое предложение о заработке на акциях. После консультации с енотом-брокером он переводит все деньги и видит, как график доходности стремительно растет. Но внезапно счет обнуляется. Оказалось, что это был мошенник, а сама платформа — фейковая.

Бобер Боба тоже встречает много предложений инвестировать, но быстро понимает, что сам не разберется. Он обращается к легальному брокеру и в итоге получает дивиденды.

«Псевдоброкеры часто действуют по одной схеме: пишут в мессенджеры, предлагают консультации, имитируют торги и создают иллюзию успешных сделок. Человек видит, что его счет растет, вкладывает все больше денег, а потом оказывается, что это была просто красивая картинка. Вывести деньги не получается, а «брокер» и платформа исчезают», — пояснили в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО.

Там добавили, что легальные финансовые посредники не обещают космической доходности, не требуют переводить деньги на карты физических лиц и не ищут клиентов в мессенджерах. Любой брокер должен иметь лицензию Банка России, и проверить ее наличие можно на сайте регулятора (в реестре «Список брокеров»). Без лицензии компания не имеет права проводить операции на бирже, подчеркнули в ЦБ.

Даже если брокер проверенный, спешить с заключением договора не стоит, рекомендовали в ЦБ. Важно убедиться, что посредник понял приоритеты клиента и подобрал подходящие финансовые инструменты, уточнили там.

«Газета.Ru» в январе рассказывала, что Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу сняло анимационный мини-сериал «Изи деньги» о финансовой грамотности для подростков и молодежи. Четыре первые серии вышли 12 февраля («Киберфренд»), 24 февраля («Мелкий шрифт»), 10 марта («Натапал в минус») и 19 марта («Ставка не зашла»). Выход остальных серий состоится 30 марта («В инете посоветовали») и 9 апреля («Не ломбард»).

Ранее сообщалось, что в четвертой серии мультика ЦБ хомяка обманывает кролик-«раздолжнитель».