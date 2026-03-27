ВСУ три ночи подряд атакуют Ленобласть десятками дронов. Помогать в этом могут страны Балтии

Украинские беспилотники третью ночь подряд атакуют территорию Ленинградской области — над регионом сбили 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По информации украинского издания «Страна.ua», под удар якобы попали порты в Приморске и Усть-Луге. На этом фоне в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов. Как утверждает Mash, власти прибалтийских стран открыли свое воздушное пространство дронам ВСУ для атак по Петербургу и Ленобласти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Над Ленинградской областью ночью сбили 36 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«При отражении атаки уничтожено 36 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил он.

По информации SHOT, после 1:00 мск взрывы были слышны в Выборгском, Кировском и Колпинском районах. Как пишет украинское издание «Страна.ua», якобы были атакованы порты в Приморске и Усть-Луге. Однако официально эта информация не подтверждалась.

Жителей региона предупредили о воздушной опасности еще накануне вечером. Об отмене тревоги Дрозденко сообщил 27 марта в 6:31 мск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Ленобласть уже третью ночь подряд. Так, в ночь на 25 марта над регионом уничтожили 61 БПЛА, в ночь на 26 марта — 21 беспилотник. Перед этим произошел крупнейший с начала специальной военной операции налет дронов на Ленобласть — 22 марта были уничтожены более 60 аппаратов, в порту Приморска была повреждена емкость с топливом.

На этом фоне в аэропорту Пулково регулярно вводятся ограничения на взлет и посадку самолетов. Аналогичные меры принимались и прошедшей ночью: авиагавань после полуночи работала в условиях ограничений более пяти часов. По состоянию на 5:40 мск, на запасные аэродромы ушли 23 рейса, задержано — 43 рейса, отменено на вылет — 23 рейса.

Как подчеркнула пресс-служба аэропорта, ситуация в терминале оставалась спокойной. Пассажиры были обеспечены дополнительными местами для ожидания, агенты по гостеприимству и авиакомпании предоставляли воду. В Пулково начали подготавливать рейсы на вылет после 6:00 мск.

Как замешаны страны Балтии?

Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России, утверждает Mash.

«Маршрут, который для ВСУ открыли страны Прибалтики, включает в себя облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и акваторию Балтийского моря, плюс это дает открытый выход в Финский залив и обход систем ПВО в регионах <…> Ранее пролеты разрешали кулуарно и единично, опасаясь ответной реакции», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, ВСУ запускают беспилотники на Петербург из Черниговской области Украины . Однако дронам пришлось бы преодолеть 850 км, если бы их маршрут пролегал над Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областями. «Дотянуться до города на Неве [в таком случае] практически нереально», — заметил Mash.

Тем временем в прибалтийских странах на фоне атак ВСУ на северо-запад России начали падать украинские беспилотники. Так, 25 марта обломки БПЛА были найдены в Краславском крае на юго-западе Латвии, сообщает Delfi. Президент страны Эдгар Ринкевич признал, что дрон был украинским.

Тогда же беспилотник ВСУ врезался в дымовую трубу эстонской электростанции в Аувере. Полиции безопасности Эстонии предположила, что на аппарат было оказано техническое воздействие в российском воздушном пространстве, в результате чего он сбился с курса.

Кроме того, в начале недели в Литве упал «заблудившийся» украинский беспилотник. Премьер-министра республики Инга Рудинене объяснила, что беспилотник сбился с курса и был «связан с операцией против России». Накануне эту информацию подтвердил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Это был беспилотник из Украины, предназначенный для атаки на нефтяной терминал в Приморске, но затем беспилотник отклонился от первоначального маршрута и разбился на территории Литвы», — приводит его слова РИА Новости.

26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя случаи падения украинских дронов на территорию стран Балтии, заявил, что власти Украины могут «втемную» использовать Евросоюз и НАТО, чтобы добиваться реализации «своих преступных интересов».