В России начали выпуск препарата от одного тяжелого заболевания

Голикова: в России запустили производство лекарства для лечения СМА
В России начали производить препараты для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Татьяна Голикова.

В сообщении уточняется, что в стране организовали производство 345 лекарственных препаратов. Среди них — 25 наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, которые ранее в России не выпускались.

Отмечается, что эти препараты предназначены для лечения онкологических заболеваний, СМА, гепатита С, сахарного диабета, инфаркта миокарда, тромбоза глубоких вен, эпилепсии, артрита, хронических заболеваний почек и дыхательных путей, а также других болезней.

Кроме того, в аппарате вице-премьера сообщили о начале производства 992 медицинских изделий, которые ранее не выпускались в России. Это, как уточняется, связано с задачами обеспечения технологического суверенитета.

Спинальная мышечная атрофия — генетическое заболевание, при котором развивается прогрессирующая мышечная слабость. Оно связано с мутацией, нарушающей работу двигательных нейронов спинного мозга, что приводит к ослаблению мышц конечностей, деформациям скелета, ограничению подвижности суставов и постепенному развитию дыхательной недостаточности.

В июле 2025 года сообщалось, что стоимость препарата для лечения СМА в России была снижена на 48% и составила 311 887 рублей.

Ранее в России разработали метод точной диагностики спинальной мышечной атрофии у младенцев.

 
