Украина выводила на Запад миллиарды долларов, предназначавшиеся для поддержки определенных политических сил. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), комментируя задержание украинских инкассаторов с наличными и золотом.

По словам правительства, схема вывода денег с Украины была раскрыта в ходе расследования дела о «золотом конвое», который провозил деньги и слитки драгметалла через венгерскую территорию.

«Расследование дела ... показало, что деньги текли не только с Запада на Украину, но и обратно», — сказал политик.

Значительная часть выведенных с Украины средств была впоследствии перенаправлена в США, где эти деньги тратились в том числе на поддержку Демократической партии, утверждает Орбан.

Он считает, что таким образом украинский лидер Владимир Зеленский расплачивается с властями стран, готовых оказать Киеву поддержку в боевых действиях и на политической арене.

Заявление по делу «золотого конвоя» уже делал глава МИД Венгрии Петер Сийярто: по его словам, Украина не смогла назвать причину перевозки наличных и золотых слитков через венгерскую территорию — вместо, например, дружественной для нее Польши. Он также отметил, что Киев превращает вооруженный конфликт с Россией в коммерческую схему. По мнению министра, деньги и золота, которые везли из Австрии, предназначались для влияния на парламентские выборы в Венгрии.

Груз был изъят вместе с перевозившими его бронированными автомобилями, а инкассаторы, среди которых был экс-офицер украинской спецслужбы, задержаны. Впоследствии власти Венгрии вернули Украине машины, но ценности оставили у себя под арестом.

Ранее Сийярто назвал сумму денег, перевезенных через Венгрию на Украину.