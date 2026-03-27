«Хотят забрать себе». Лавров раскрыл планы США на «Северные потоки»

США стремятся к доминированию на мировых энергетических рынках и хотят «забрать себе» газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По информации западных СМИ, российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждают вопрос о «Северных потоках» в ходе «закулисных переговоров». Однако перезапуск трубопровода будет сопряжен с серьезными техническими и юридическими рисками, предупредил эксперт. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты намерены «забрать себе» газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью France TV.

«США сейчас тоже говорят, что хотят «Северные потоки» забрать себе», — сказал он.

Лавров отметил, что газопроводы взорвали «украинские диверсанты при очевидной поддержке западных спецслужб». При этом никто не осудил эти действия: ни Франция, ни Германия, которая «позорно проглотила» акцию против своих коренных интересов, подчеркнул глава МИД России.

Лавров обратил внимание на стремление Соединенных Штатов к доминированию на мировых энергетических рынках. В качестве примера он привел Венесуэлу, где Вашингтон под предлогом борьбы с наркоторговцами взял под свой контроль нефтяную отрасль страны, а также военную операцию против Ирана, по итогам которой Штаты хотят контролировать поставки углеводородов через Ормузский пролив.

При этом Россия никогда не начинает «каких-либо действий ради того, чтобы отнять что-то у кого-то», добавил министр.

Закулисные переговоры

Вопрос о «Северных потоках» — часть «закулисных переговоров» между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет французская газета Le Monde diplomatique со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому». Эту информацию подтверждает и немецкое издание Berliner Zeitung.

По информации журналистов, переговоры проходят без привлечения международных институтов и общественного контроля. Стороны якобы рассматривают сценарий возобновления работы трубопровода в обход Евросоюза и «под руководством США», утверждают СМИ.

Как пишет Le Monde diplomatique, в покупке инфраструктуры «Северного потока — 2» были заинтересованы инвесторы из США Стивен Линч и Джентри Бич.

«Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», я думаю, являются крайне важными и очень интересными проектами для потенциальных инвестиций США», — подтвердил бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в разговоре с РИА Новости.

Собеседник издания считает, что после снятия санкций российско-американское сотрудничество может начать восстанавливаться, в том числе в энергетической сфере.

Британская газета Financial Times еще в прошлом году писала, что бывший исполнительный директор оператора проекта «Северный поток — 2» Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов разрабатывает план перезапуска газопровода. По данным издания, в Белом доме видят в этом стратегический актив и возможность восстановить отношения с Россией .

Однако любой потенциальный инвестор столкнется с серьезными техническими и юридическими рисками при запуске «Северных потоков», уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Новый инвестор должен будет вложить деньги в газопроводы без каких-либо гарантий, что они заработают. Здесь есть большие риски и для «Газпрома». Компания может передать право собственности на «Северные потоки». Но через два года власть в США может смениться, и против России снова введут санкции. Тогда сделка потеряет смысл», — сказал он в беседе с газетой «Взгляд».

По мнению Юшкова, сообщения о закулисных контактах Москвы и Вашингтона продиктованы интересом отдельных американских бизнесменов, предлагающих свои посреднические услуги по снятию части санкций. «При этом не уверен, что у них есть такая возможность», — добавил он.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В результате инцидента три из четырех ниток получили серьезные повреждения. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

По информации Der Spiegel, подрыв газопроводов одобрил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Об этих планах заблаговременно было осведомлено Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, подчеркнуло издание.