Серийного душителя, убивавшего пенсионерок в Подмосковье, приговорили к 22 годам колонии

В Подмосковье осудили маньяка Филькина, который душил пенсионерок и обворовывал их
Кадр из видео/НТВ

Московский областной суд вынес приговор серийному убийце, который нападал на пожилых женщин с целью наживы, сообщает прокуратура Московской области.

Речь идет о 61-летнем жителе Пензенской области Юрии Филькине, который с июля 2020 года по октябрь 2022-го совершил серию разбойных нападений, убийств и покушений на убийство пожилых женщин. Его целью были деньги и ценности.

Из материалов дела следует, что Филькин в шапке-балаклаве и перчатках проникал в дома пожилых женщин в Домодедово, Воскресенске, Павловском Посаде, Чехове, Раменском и Орехово-Зуеве.

Двух потерпевших он задушил, еще трех пытался убить аналогичным способом, но не довел умысел до конца. При этом ему удалось похитить имущества почти на 900 тыс. рублей.

Филькина признали виновным в убийстве двух человек (пп. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство трех женщин (ч. 3 ст. 30, пп. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (чч. 3, 4 ст. 162 УК РФ) и покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Суд приговорил маньяка к 22 годам лишения свободы, первые восемь лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

