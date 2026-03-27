Политолог оценил шансы ОАЭ разблокировать Ормузский пролив

Политолог Дудаков: у флота ОАЭ нет нужных сил для операции в Ормузском проливе

У Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нет необходимых военно-морских сил и средств для разблокировки Ормузского пролива, в одиночку они не смогут провести такую операцию. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«В реальности повлиять на происходящее они, конечно, не могут. ВМС Объединенных Арабских Эмиратов крайне малочисленные. У них буквально несколько корветов, несколько судов, минных тральщиков, которые должны эти самые мины доставать», — подчеркнул он.

При этом, по мнению Дудакова, в случае появления коалиции стран, заинтересованных в открытии Ормузского пролива, и в случае начала реальных действий со стороны этой коалиции ОАЭ могут присоединиться к операции. Однако в одиночку у Эмиратов не удастся провести какую-либо операцию в регионе, указал политолог.

27 марта газета The Financial Times, сославшись на источники, написала о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы применить свои военно-морские силы (ВМС), чтобы восстановить судоходство в Ормузском проливе.

Ранее в Иране заявили о планах сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе.