Игрок «Миннесоты» Капризов: «Мне очень далеко до Овечкина»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в выпуске FONtour ответил на вопрос о том, сможет ли стать главным российским бомбардиром в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после завершения карьеры форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Нет, мне очень далеко до него, на самом деле. Потому что, во-первых, он шесть или семь сезонов по 50 голов забивал. Я не знаю, кто следующий игрок такой, кто сможет побить и даже близко приблизиться к рекорду», — сказал Капризов.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

