СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Петербурге после атак БПЛА

Качество воздуха ухудшилось в Санкт-Петербурге после атак украинских дронов на Ленинградскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Предположительно, причиной послужили возгорания на инфраструктурных объектах, вызванные падениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Сейчас индекс качества воздуха в Санкт-Петербурге оценивается как «плохой» (62). Такой уровень загрязнения опасен для людей с повышенной чувствительностью. Эксперты советуют сократить пребывание на улице», — говорится в материале.

При этом ожидается, что индекс качества воздуха достигнет отметки в 113, что соответствует оценке «вредный». Журналисты подчеркнули, что в нескольких районах города — Красносельском, Невском и Приморском — наблюдается сероватая дымка.

Ночью с 24 на 25 марта над Ленинградской областью сбили более 50 украинских дронов. Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что в результате атаки в порту Усть-Луга произошел пожар.

Следующей ночью в Ленобласти перехватили более 20 беспилотников. Атаку отражали в Киришском районе, после нее в промышленной зоне были выявлены повреждения.

26 марта правительство региона заявило, что сотрудники экстренных служб локализовали возгорания в порту Усть-Луга и промышленной зоне в Киришском районе. В тот момент на объектах продолжалось контролируемое выгорание нефтепродуктов.

Ранее академик раскрыл возможное место запуска БПЛА, атаковавших Ленобласть.