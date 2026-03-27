Более миллиона иранцев мобилизованы на случай вторжения США

Иран мобилизовал войска на случай наземной операции США. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

«Более миллиона иранских бойцов были мобилизованы для наземного противостояния американским силам», — говорится в публикации со ссылкой на источник.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует отправить сухопутные войска для захвата иранского острова Харк. Однако, Reuters со ссылкой на аналитиков сообщает, что эта операция подвергнет американских солдат большой опасности и лишь затянет конфликт.

Как следует из текста, ВС США, вероятно, «смогут относительно быстро захватить остров, но это не обязательно приведет к быстрому и решительному завершению войны, к которому стремится Трамп». По мнению экспертов, вторжение на остров приведет к затягиванию боевых действий, а не к «решающей победе».

До этого в Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в регионе.

Ранее были названы страны, предоставившие США территорию для ударов по Ирану.