Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Более миллиона иранцев мобилизованы на случай вторжения США

Iranian Army/WANA/Reuters

Иран мобилизовал войска на случай наземной операции США. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

«Более миллиона иранских бойцов были мобилизованы для наземного противостояния американским силам», — говорится в публикации со ссылкой на источник.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует отправить сухопутные войска для захвата иранского острова Харк. Однако, Reuters со ссылкой на аналитиков сообщает, что эта операция подвергнет американских солдат большой опасности и лишь затянет конфликт.

Как следует из текста, ВС США, вероятно, «смогут относительно быстро захватить остров, но это не обязательно приведет к быстрому и решительному завершению войны, к которому стремится Трамп». По мнению экспертов, вторжение на остров приведет к затягиванию боевых действий, а не к «решающей победе».

До этого в Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в регионе.

Ранее были названы страны, предоставившие США территорию для ударов по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!