Медведев высказался о новой волне мобилизации в России

Медведев не увидел необходимости в объявлении новой волны мобилизации в России

В настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации в России. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — заявил Медведев.

По его словам, лиц, которые заключили контракт с Минобороны, «вполне достаточно» для участия в Объединенной группировке войск в ходе СВО.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявлял, что в настоящее время в России нет необходимости в новой мобилизации. Картаполов подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию, она проводится успешно, российские войска каждый день продвигаются на десятках направлений фронта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что сотни россиян на ежедневной основе подписывают контракты с Министерством обороны РФ, проходят курсы, после чего отправляются в зону спецоперации.

