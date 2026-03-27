Медведев высказался о новой волне мобилизации в России

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Медведев не увидел необходимости в объявлении новой волны мобилизации в России
Екатерина Штукина/РИА Новости

В настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации в России. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — заявил Медведев.

По его словам, лиц, которые заключили контракт с Минобороны, «вполне достаточно» для участия в Объединенной группировке войск в ходе СВО.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявлял, что в настоящее время в России нет необходимости в новой мобилизации. Картаполов подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию, она проводится успешно, российские войска каждый день продвигаются на десятках направлений фронта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что сотни россиян на ежедневной основе подписывают контракты с Министерством обороны РФ, проходят курсы, после чего отправляются в зону спецоперации.

Ранее Зеленский обвинил россиян в скандалах с «бусификацией».

 
Теперь вы знаете
Помогает ли Россия Ирану в противостоянии Западу? Что ответил Лавров и какие грузы реально идут в Тегеран
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
