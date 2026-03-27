Медведев высказался о новой волне мобилизации в России

В настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации в России. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.
«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — заявил Медведев.
По его словам, лиц, которые заключили контракт с Минобороны, «вполне достаточно» для участия в Объединенной группировке войск в ходе СВО.
До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявлял, что в настоящее время в России нет необходимости в новой мобилизации. Картаполов подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию, она проводится успешно, российские войска каждый день продвигаются на десятках направлений фронта.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что сотни россиян на ежедневной основе подписывают контракты с Министерством обороны РФ, проходят курсы, после чего отправляются в зону спецоперации.
Ранее Зеленский обвинил россиян в скандалах с «бусификацией».