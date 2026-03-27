Над Россией сбили 85 беспилотников. Военная операция, день 1493-й

В Вашингтоне завершилась первая за 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами конгресса США. По словам посла РФ Александра Дарчиева, переговоры прошли успешно. Участники российской делегации раскрыли, что обсуждались вопросы не только урегулирования украинского конфликта, но и двусторонних отношений, в том числе культуры и спорта. Также рассматривается возможность приезда американской делегации в Москву 9 мая.