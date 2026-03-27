Над Россией сбили 85 беспилотников. Военная операция, день 1493-й

Житель Ульяновска передавал СБУ сведения о предприятии, выпускающем дроны, которые активно используются в ходе СВО, его задержали, возбуждено дело о госизмене, сообщил в ЦОС ФСБ России.
В Вашингтоне завершилась первая за 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами конгресса США. По словам посла РФ Александра Дарчиева, переговоры прошли успешно. Участники российской делегации раскрыли, что обсуждались вопросы не только урегулирования украинского конфликта, но и двусторонних отношений, в том числе культуры и спорта. Также рассматривается возможность приезда американской делегации в Москву 9 мая.
Конфликт в Иране помогает Москве финансировать СВО за счет растущих доходов от продажи нефти, заявил главком ВС Швеции Микаэль Классон в интервью The Hill.
Война в Иране не заблокировала переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов).
Более 50 рейсов на вылет задержано в петербургском «Пулково» более чем на два часа из-за ранее вводимых временных ограничений, 28 рейсов отменено, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в зону проведения специальной военной операции после прохождения подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо после решения правительства прекратить поставки электроэнергии Украине. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии Бранислав Грёлинг. Братислава прекратила поставки Киеву после остановки нефтепровода «Дружба», который проходит по территории Украины.
Евросоюз сохраняет настрой на подрыв украинского урегулирования, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не относится к Вашингтону.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 85 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны перехватили над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей, а также над Московским регионом, Крымом и Черным морем.
Сегодня 1493-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.