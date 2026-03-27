13 шайб до Гретцки: Овечкин оформил хет-трик и уложил «Юту»

Александр Овечкин оформил свой второй хет-трик в текущем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ и помог «Вашингтону» одержать красивую победу над «Ютой». Свои первые голы в сезоне оформил в этой встрече партнер Ови по команде Иван Мирошниченко. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях игрового дня.

«Юта Мамонт» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:7

Александр Овечкин продолжает погоню за легендарным Уэйном Гретцки и его снайперскими рекордами. Достижение по голам в регулярных чемпионатах пало уже достаточно давно, но остался рекорд по голам в НХЛ с учетом плей-офф. На счету великого канадца 1016 шайб (894 в регулярных чемпионатах и 122 в плей-офф).

Овечкин до встречи с «Ютой» стоял на красивом рубеже в 1000 голов (923 в регулярках и 77 в плей-офф. Учитывая, что до конца чемпионата «Кэпиталз» оставалось провести всего десять встреч, цель в нынешнем сезоне выглядела нереальной. Особенно с учетом того, что команда пока не попадает в зону плей-офф, хоть и по-прежнему остается в борьбе.

После встречи в Солт-Лейк-Сити ситуация немного поменялась. Ови в нужный момент снова проявил себя одновременно снайпером и лидером, поведя за собой команду и оформив свой второй хет-трик в текущем чемпионате.

Но началась встреча с того, что уже в конце второй минуты игры Иван Мирошниченко в атаке «Вашингтона» из своей зоны подключился вторым темпом и щелчком в касание после паса Хендрикса Лапьера прошил дальний угол ворот «мамонтов».

Впрочем, «Юта» ответила жестоко: в последние семь минут периода Дилан Гюнтер оформил дубль с передач Клейтона Келлера, а затем отличился еще и Логан Кули. Два из трех голов пришли в большинстве. И в каждой из трех шайб в качестве ассистента выступил российский защитник Михаил Сергачев.

И хотя «Юта» имела игровое преимущество, второй отрезок встречи прошел под знаком Овечкина. Александр Великий сначала попал броском из любимого левого круга вбрасывания, офиса. Но не в большинстве, а в равных составах. А затем прошил своего бывшего одноклубника Витека Ванечека дальним кистевым броском.

Вдохновившись, в третьем периоде партнеры поддержали порыв капитана. Энтони Бовилье и Расмус Сандин снова вывели команду вперед и увеличили разрыв, приобретенный «Ютой» на дедлайне у «Калгари» защитник Маккензи Вигар сократил отставание, но Мирошниченко своим вторым голом в матче и в сезоне закрепил перевес «Кэпс».

Хет-трик Овечкина пришел за шесть секунд до финальной сирены, когда ворота «мамонтов» были уже пустыми.

«Вашингтон» победил, несмотря на соотношение бросков 25-40, но по-прежнему сильно отстает от зоны плей-офф – шесть очков как до второй позиции в зоне уайлд-кард, так и до третьего места в Столичном дивизионе.

Хет-трик стал для Овечкина 34-м за его карьеру в Национальной хоккейной лиге , а «Юта» оказалась 21-й командой, против которой Ови оформил три шайбы в одном матче. По этому показателю он обошел знаменитого американского снайпера Бретта Халла, огорчавшего таким образом 20 команд.

Теперь на счету российского нападающего 1003 гола в НХЛ, так что до Гретцки остается всего 13 точных бросков . Правда, кажется маловероятным, что Овечкин успеет за оставшиеся до конца чемпионата девять встреч. Ну а попадание в плей-офф в такой ситуации будет для «Вашингтона» чудом.

Летом истекает срок соглашения Ови с «Кэпиталз», и главным вопросом остается, вернется ли он после этого в Россию, или же подпишет договор, скажем, еще на год, чтобы все-таки опередить Гретцки?

Другие матчи

Голевая передача Якова Тренина помогла «Миннесоте» одержать тяжелую победу над не попадающем в плей-офф действующем чемпионе «Флоридой» — 3:2. При этом игровой перевес «Уайлд» был очень солидным, но российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 47 из 50 бросков по своим воротам .