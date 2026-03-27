«Это другой мир»: в Госдуме выступили против ввоза мигрантов из Афганистана

России не нужны трудовые мигранты из Афганистана, поскольку они принадлежат к другому миру. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя соответствующие переговоры Москвы с Кабулом.

«Абсолютно не согласен с тем, что нам надо в принципе расширять круг стран — поставщиков низкоквалифицированной рабсилы. У нас с приезжими из Средней Азии хлопот хватает, и те хотя бы язык понимают, есть давние исторические и прочие связи. Афганистан, Индия, Шри-Ланка — это дружественные нам страны, но это уже другой мир. Когда у нас трудовая миграция будет реорганизована на принципах целевого набора, и конкретный иностранный рабочий будет приезжать к конкретному работодателю на конкретный срок, вот тогда появится ясность: кто, кому и зачем нужен. До тех пор не вижу смысла в подобных консультациях», — сказал он.

27 марта спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов заявил, что Россия и Афганистан ведут переговоры на экспертном уровне о привлечении афганских трудовых мигрантов для покрытия дефицита кадров.

До этого об обсуждении этого вопроса уже сообщал посол Афганистана в Москве Гуль Хасан.

В декабре специальный представитель президента РФ по Афганистану утверждал, что Россия пока не может массово привлекать трудовых мигрантов из Афганистана. По его словам, существуют риски того, что при ненадлежащем контроле потока мигрантов в нем могут оказаться «самые разные элементы, включая и деструктивные».

Ранее в Индии заявили о готовности увеличить поток рабочих в Россию.