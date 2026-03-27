Медведев допустил более масштабную войну на Ближнем Востоке

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил развертывание более масштабной войны на Ближнем Востоке, чем та, которая есть сейчас. Об этом он заявил РИА Новости.

«Наверное, самая большая война на Ближнем Востоке, может быть, еще впереди, — отметил он.

По словам политика, ближневосточный регион может превратиться «в долгосрочный источник, очаг нестабильности, который может продолжаться столетиями».

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории. Таким образом, власти Израиля хотят подорвать позиции режима Ирана и сдержать ракетные обстрелы по израильскому тылу.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее более миллиона иранцев были мобилизованы на случай вторжения США.