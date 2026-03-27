Глава МВД Чехии осудил атаку на Русский дом в Праге

Глава МВД Чехии Лубомир Метнар осудил нападение на Русский дом в Праге, назвав произошедшее «угрозой для безопасности». Его слова приводит новостной портал Denikn.

Он заявил о проводимом расследовании.

«Это серьезное противоправное деяние, которое представляет угрозу для безопасности. Дело расследуют полиция», — сказал Метнар.

По его словам, государственные органы взяли ситуацию под контроль и готовы оперативно реагировать на происходящее. В случае необходимости власти примут «дополнительные меры».

До этого министерство иностранных дел Чехии осудило нападение на Русский дом в столице республики.

Русский дом, расположенный в пражском районе Дейвице, подвергся нападению вечером 26 марта. Руководитель учреждения Игорь Гиренко рассказал, что неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Всего злоумышленники использовали шесть коктейлей Молотова, из них сработала половина.

По данным новостного портала DNES.cz, сотрудники правоохранительных органов Праги начали расследование инцидента. В данный момент полиция ищет исполнителей атаки.

Комментируя ситуацию, в посольстве России в Чехии объявили о намерении направить ноту в министерство иностранных дел республики. Российские дипломаты потребуют усилить меры безопасности в отношении объектов недвижимости РФ и сотрудников.

Ранее нападение на Русский дом в Праге назвали террористическим актом.