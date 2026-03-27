MWM сообщил о серьезных потерях бронетехники Израиля

IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за один день потеряла 21 танк Merkava. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что танки были уничтожены 26 марта из-за устроенных ливанским движением «Хезболла» засад.

По данным издания, основная часть потерь израильской бронетехники пришлась на один бой, который произошел между населенными пунктами Тайбе и Аль-Кантара. Танки ЦАХАЛ пытались продвинуться для проведения маневра с целью захвата контроля над районом.

Издание со ссылкой на заявление ливанского движения утверждает, что данные потери стали крупнейшими для армии Израиля за последние 40 лет.

23 марта сообщалось, что военизированные отряды шиитского движения «Хезболла» подвергли обстрелу израильскую военно-воздушную базу на горе Мерон.

Незадолго до этого министр обороны Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля получила приказ разрушить мосты через реку Литани на юге Ливана в рамках противодействия боевым отрядам «Хезболлы».

Ранее министр обороны Израиля пригрозил Ливану потерей территорий.

 
