«Зашкаливающая русофобия». Используют ли ВСУ страны Балтии для атак на Россию?

Полковник Ходаренок: у ВСУ нет необходимости использовать Прибалтику для атак на РФ

ВСУ несколько дней подряд атакуют Ленинградскую область. В СМИ появились версии, что для таких ударов страны Балтии предоставили Киеву свое воздушное пространство. Действительно ли Латвия, Литва и Эстония вступили в войну и как России стоит отвечать на возрастающую буквально с каждым днем интенсивность ударов украинских БПЛА, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Беспилотная авиация Украины 25 марта нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории России. Дроны атаковали нефтеналивные терминалы в порту Усть-Луга и Ленинградскую военно-морскую базу в Кронштадте.

Помимо этого, беспилотники ВСУ нанесли удар по промышленной площадке в Череповце Вологодской области. Зафиксировано восемь прилетов, но, к счастью, никто не пострадал и не погиб.

Страны Балтии вступили в войну?

В случае ударов по территории Ленинградской области возникает вопрос – а не предоставили ли страны Балтии свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотных летательных аппаратов?

Telegram-канал Mash утверждает, что Литва, Латвия и Эстонии открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам.

Однако официальных заявлений по этому поводу не было. Системы радиолокационной разведки Воздушно-космических сил (ВКС) России пролеты украинских БПЛА в воздушном пространстве балтийских стран не зафиксировали.

А если бы так было на самом деле, то это означало бы де-факто вступление Эстонии, Латвии и Литвы в войну на стороне Украины со всеми вытекающими отсюда последствиями.

То есть Россия имела бы полное право наносить удары по территории всех трех стран Балтии . И хотя русофобия в этих государствах на сегодняшний день просто зашкаливает, большого желания воевать напрямую военно-политическое руководство прибалтийских стран не изъявляет.

Да и надо отметить, что какой-либо острой необходимости в использовании Вооруженными силами Украины воздушного пространства стран Балтии нет . Дальность полета украинских БПЛА самолетного типа в настоящее время вполне позволяет наносить им удары по объектам практически на всей территории европейской части России.

Как отвечать?

В то же время возникает вопрос – а как отвечать на возрастающую буквально с каждым днем интенсивность ударов украинских БПЛА по объектам на территории России? В ряде случаев результаты подобных атак достаточно болезненны. К примеру, после ударов по нефтяным терминалам в портах Усть-Луга и Приморск Ленинградской области возникали пожары, и отгрузка углеводородов на какое-то время прекращалась, а государство существенно теряло валютную выручку.

И каким конкретно должен быть ответ России на учащающиеся атаки украинской беспилотной авиации? С одной стороны, это, безусловно, должны быть массированные удары по объектам на территории Украины. И они уже наносятся регулярно.

С другой стороны, Россия до сих пор не наносила чувствительных ударов по пунктам высших звеньев военного и государственного управления Незалежной , то есть туда, где и принимаются решения об атаках и планируются эти удары. В частности, по Банковой в Киеве.

Перенять опыт

И в этом плане, вполне возможно, не надо изобретать ничего кардинально нового, а всего лишь присмотреться к опыту Израиля и Соединенных Штатов. Вооруженные силы обеих государств в ходе войны на Ближнем Востоке наносят удары не только по штабам и узлам связи, а каждый раз стремятся персонализировать (если так можно выразиться) подобные атаки, то есть буквально в плановом порядке занимаются ликвидацией высшего руководящего состава Ирана.

Недавно убили командующего ВМС Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) контр-адмирала Алирезу Тангсири. Чуть ранее ликвидировали секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета нацбезопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. А это только несколько последних случаев, которых на самом деле было куда больше.

Что касается Украины, то многие российские граждане задаются вопросом – а почему бы не перенести опыт США и Израиля в ликвидации высшего руководящего состава противника на Специальную военную операцию?

То есть, к примеру, если спланировал, отдал соответствующие распоряжения и осуществил удар по объектам на территории России, то не пора ли нести за подобные действия персональную ответственность? Не исключено, что такие меры существенно бы остудили пыл и активность должностных лиц украинского государства и его вооруженных сил , причастных к организации атак по территории нашей страны.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).