В Госдуме предложили сбивать над Прибалтикой летящие в Россию дроны ВСУ

Inna Varenytsia/Reuters

ВС России могут сбивать летящие над Прибалтикой в сторону РФ украинские беспилотники, не дожидаясь пересечения дронами государственной границы. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Мы должны сбивать эти беспилотники не на крайних рубежах, когда они уже находятся здесь, над нашей страной, а, например, над Прибалтикой, над любой из стран Прибалтики. Это, считайте, что они [беспилотники] идут с территории этих стран, и сбивать их [надо] прямо над территорией той страны, над которой летит беспилотник в нашу сторону», — подчеркнул он.

По словам Колесника, в условиях, когда Литва, Латвия, Эстония разрешили пролет дронов ВСУ для ударов по России, под серьезной угрозой могут оказаться Ленинградская и Калининградская области.

26 марта Telegram-канал Mash сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на российские регионы.

По информации канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают беспилотники на север России из Черниговской области. Чтобы долететь до цели, БПЛА приходится преодолевать расстояние 850 километров. Альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу украинским военным. Он включает облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря. Это дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти системы противовоздушной обороны (ПВО) в российских регионах, отметили в Mash.

Ранее Песков заявил, что Киев может использовать страны НАТО в своих интересах.

 
