Правозащитники призвали ФАС проверить высокие цены на отдых в отелях Анапы

Правозащитный центр «Сорок Сороков» направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой проверить обоснованность высокой стоимости гостиничных услуг в Анапе. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на текст обращения.

Правозащитники отметили наличие признаков нарушения закона «О защите конкуренции».
Согласно данным открытых источников и оценок экспертов, цены на размещение в премиум-отелях на юге России, в том числе и в Анапе, за год выросли на 20-25%. На майские праздники в пятизвездочных гостиницах стоимость увеличилась до 20%, а в бюджетном сегменте — на 10%. При этом в июле ожидается рост цен на отдых в трехзвездочных отелях еще на 20%.

В своем обращении общественники подчеркнули, что доля российских курортов в общем объеме продаж организованных туров на летний сезон снизилась с 10% до 6-8% по сравнению с 2025 годом. При этом объем всех продаж туров по стране и ближнему зарубежью сократился на 15%. Ранние бронирования в Анапе выросли на 20,7%.

Заявители придерживаются мнения, что рост цен на 20-25% при инфляции в 5,59% и противоречивой динамике спроса нуждается в проверке на экономическую обоснованность. В «Сорока Сороков» тарифы могли быть установлены без учета реальных рыночных факторов. Общественники призвали ФАС провести проверку, а в случае выявления нарушений — возбудить дело и привлечь виновных к ответственности.

Ранее стало известно, что россияне уже начали планировать летний отдых на черноморских курортах страны.

 
