Мошенники попытались обмануть Кудрявцеву, продав актрисе курсы от ее же имени

missis_actress/Instagram

Актриса и ведущая школы «Король говорит» Елена Кудрявцева разоблачила мошенников, притворявшихся ею. Об инциденте она рассказала у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из маркетплейсов Кудрявцева нашла предложение от ее имени — авторы объявления предлагали «разбудить природный голос» за 8 часов всего за 800 рублей.

Автор оригинальных курсов записалась на занятия к мошенникам, и ее попытались обмануть — объяснили, что «Елена сейчас занята».

«Она раньше преподавала, сейчас уже не работает», — объяснили Кудрявцевой позже.

В конце разговора мошенники поняли, что имеют дело с самой Еленой Кудрявцевой.

