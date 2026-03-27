Елена Кудрявцева разоблачила мошенников, притворявшихся ею

Мошенники попытались обмануть Кудрявцеву, продав актрисе курсы от ее же имени
missis_actress/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и ведущая школы «Король говорит» Елена Кудрявцева разоблачила мошенников, притворявшихся ею. Об инциденте она рассказала у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из маркетплейсов Кудрявцева нашла предложение от ее имени — авторы объявления предлагали «разбудить природный голос» за 8 часов всего за 800 рублей.

Автор оригинальных курсов записалась на занятия к мошенникам, и ее попытались обмануть — объяснили, что «Елена сейчас занята».

«Она раньше преподавала, сейчас уже не работает», — объяснили Кудрявцевой позже.

В конце разговора мошенники поняли, что имеют дело с самой Еленой Кудрявцевой.

Накануне первая девушка Бонда Урсула Андресс стала жертвой аферы. Актриса рассказала, что некоторое время назад заметила постепенное истощение своих активов, переданных в доверительное управление.

Ранее блогера-миллионника Мишу Литвина взломали мошенники.

 
