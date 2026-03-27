МИД РФ пообещал раскрыть имена медиков, которые пытали российских солдат в плену

Имена «медиков», надевших белый халат для пыток российских солдат в плену на территории Украины, установят. За это преступление они понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня», передает РИА Новости.

«Имена тех, кто надел «белый халат», чтобы пытать, будут установлены. Никто не уйдет от наказания», — сказала она.

Ее выступление было связано с презентацией доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Доктора Менгеле киевского режима».

25 марта дипломат заявила, что издевательства над попавшими в плен ВСУ российскими военнослужащими достигли чудовищных масштабов.

По словам Захаровой, подробности, которыми поделились российские военные, вернувшиеся из плена, могут «привести в ужас даже самых прожженных циников». Она отметила, что для многих украинских врачей «стало рутиной» намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование российских военнопленных в качестве тренажера для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям.

Ранее стало известно о приказе командования ВСУ не брать в плен русских солдат.

 
