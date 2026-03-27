Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках

В Турции актриса Эрчел сдала анализы и дала показания по делу о наркотиках

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках. Об этом сообщает Haber Turk.

В отношении актрисы был выписан ордер на арест, однако в это время она находилась за рубежом. Вернувшись в Турцию, она начала сотрудничать с правоохранительными органами и сдала анализы — образцы волос и крови, которые проверят на наркотики.

Несколько последних месяцев в Турции проводят масштабный антинаркотический рейд, в ходе которого одной из подозреваемых стала Эрчел. О своем аресте артистка узнала из СМИ.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

Ордера на арест были выданы также на имя экс-директоров главных турецких футбольных клубов, артистов, блогеров и моделей. Одним из арестованных стал артист Джан Яман — звезда сериала «Эль Турко».

Ранее звезду «Апокалипсиса» арестовали за хранение наркотиков.