Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках

В Турции актриса Эрчел сдала анализы и дала показания по делу о наркотиках
Christian Ender/IMAGO/Global Look Press

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках. Об этом сообщает Haber Turk.

В отношении актрисы был выписан ордер на арест, однако в это время она находилась за рубежом. Вернувшись в Турцию, она начала сотрудничать с правоохранительными органами и сдала анализы — образцы волос и крови, которые проверят на наркотики.

Несколько последних месяцев в Турции проводят масштабный антинаркотический рейд, в ходе которого одной из подозреваемых стала Эрчел. О своем аресте артистка узнала из СМИ.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

Ордера на арест были выданы также на имя экс-директоров главных турецких футбольных клубов, артистов, блогеров и моделей. Одним из арестованных стал артист Джан Яман — звезда сериала «Эль Турко».

Ранее звезду «Апокалипсиса» арестовали за хранение наркотиков.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
