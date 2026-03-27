Притворявшаяся больной и получавшая пособия женщина разоблачена снимками с отпуска

Жительницу Великобритании обязали вернуть £23 тысячи после того, как суд признал ее виновной в мошенничестве с социальными выплатами, пишет LADBible.

33-летняя Кэтрин Виланд с 2021 года получала пособия, утверждая, что из-за ПТСР и дислексии не может выходить из дома, готовить и ухаживать за собой. Однако расследование, начатое после анонимной жалобы, показало обратное.

Выяснилось, что за три года женщина регулярно посещала салоны красоты, пабы и клубы, а также ездила в парк развлечений. По данным следствия, она совершила десятки косметических процедур, включая маникюр, солярий и частное стоматологическое лечение.

Кроме того, Виланд отправилась в отпуск в Мексику вместе с сыном. В соцсетях появились фотографии, на которых она катается на зиплайне и занимается серфингом.

После возвращения она вновь обратилась за выплатами, заявив об ухудшении состояния. Однако наблюдение показало, что женщина свободно передвигается, делает покупки и носит тяжелые сумки.

На суде Виланд признала вину. Судья назвал произошедшее «прямым мошенничеством» и подчеркнул, что подобные действия наносят ущерб обществу и людям, действительно нуждающимся в помощи.

