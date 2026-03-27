Медведев назвал способы достижения целей на СВО

Россия будет добиваться целей специальной военной операции (СВО) военными средствами. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он отметил, что Россия готова к мирным переговорам, но на тех условиях, которые ею были сформулированы. Украина не готова принять такое решение, поэтому военные действия будут продолжаться до достижения цели СВО, которые сформулировал президент России Владимир Путин.

«Мы будем добиваться целей СВО военными средствами в этом случае», — сказал политик.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина не готова использовать дипломатические средства для урегулирования конфликта, поэтому Россия достигнет целей военным путем.

