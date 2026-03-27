Медведев назвал способы достижения целей на СВО

Медведев: Россия добьется целей СВО военными средствами
Россия будет добиваться целей специальной военной операции (СВО) военными средствами. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он отметил, что Россия готова к мирным переговорам, но на тех условиях, которые ею были сформулированы. Украина не готова принять такое решение, поэтому военные действия будут продолжаться до достижения цели СВО, которые сформулировал президент России Владимир Путин.

«Мы будем добиваться целей СВО военными средствами в этом случае», — сказал политик.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина не готова использовать дипломатические средства для урегулирования конфликта, поэтому Россия достигнет целей военным путем.

Мирные переговоры по Украине буксуют на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом Киев опасается, что внимание США окончательно смещается к Ирану. Встречи откладываются, несмотря на ежедневные контакты сторон, а новые площадки — от США до Женевы — остаются предметом споров. О паузе в диалоге и поиске формата — в материале «Газеты.Ru».

