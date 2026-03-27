В Совфеде заявили, что у США нет шансов «забрать себе» «Северные потоки»

У США нет шансов «забрать себе» газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», так как Россия имеет полный контроль над ними, а пожелания американцев для Москвы «не закон». Так зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о желании Вашингтона забрать трубопроводы.

«Таких наездов со стороны США очень много: то они хотят взять под контроль Гренландию, то они хотят взять под контроль Иран, то Ормузский пролив, то они пытаются все поджать под себя <...> Пожелания американцев – это не закон для нас. Мы суверенная страна, у нас свои интересы, мы будем их придерживаться», — отметил он.

Джабаров добавил, что у американцев нет шансов «забрать себе» Северные потоки.

«Как они заберут себе? Я не знаю, как они собираются [забирать себе]. Мы не будем поставлять туда газ. И что они будут делать с этими потоками?», — задался вопросом сенатор.

США стремятся к доминированию на мировых энергетических рынках и хотят «забрать себе» газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По информации западных СМИ, российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждают вопрос о «Северных потоках» в ходе «закулисных переговоров». Однако перезапуск трубопровода будет сопряжен с серьезными техническими и юридическими рисками, предупредил эксперт. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали слова Лаврова о претензиях США на «Северные потоки».