Дворкович сообщил о сроках будущего решения по сделке ОПЕК+

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что решение о будущем сделки ОПЕК+ будет приниматься в конце весны — начале лета. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решение о сделке в рамках ОПЕК+ будет приниматься после понимания данных об устойчивости тренда. Пока говорить об этом преждевременно. Прошло несколько дней с такими ценами. Так что, я думаю, решение реально будет приниматься, как заявлялось министрами энергетики, только в конце весны-начале лета», — сказал Дворкович.

Ранее вице-премьер сообщил, что он допускает снижение цен на нефть из-за волатильности рынка.