Силуанов призвал сделать из России «вторую Норвегию»

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК-ТВ заявил, что России нужно проводить бюджетную политику таким образом, чтобы не сильно зависеть от колебаний нефтяных цен — по аналогии с Норвегией.

«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые происходили в прошедшие несколько лет», — рассказал Силуанов.

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По его словам, устойчивость экономики Норвегии связана с тем, что она проводит «взвешенную и консервативную бюджетную политику».

Ранее Антон Силуанов заявил, что правительство не собирается увеличивать налоговую нагрузку в стране в ближайшие годы.