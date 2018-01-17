В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В рамках реализации проекта «Турецкий поток» 17 января началось строительство приемного газового терминала на территории Турции в районе населенного пункта Кыйыкёй», — заявили в компании.

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Уточняется, что South Stream Transport является дочерней компанией «Газпрома», которая обеспечивает реализацию проекта морского газопровода, проходящего по дну Черного моря.

Ранее сообщалось, что «Газпром» намерен увеличить инвестиции в «Турецкий поток» почти в два раза.