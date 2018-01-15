В Греции приняли пакет законов для оценки кредиторами программы реформ

Греческий парламент проголосовал за принятие пакета законов, необходимого для завершения кредиторами третьей оценки программы реформ, передает Reuters.

Сообщается, что за принятие законов проголосовали 154 депутата из 300.

Помимо депутатов правящей коалиции, свой голос за пакет законов также отдала независимый депутат Феодора Мегалоиконому, которую после заседания парламента включили во фракцию СИРИЗА.

Ранее сообщалось, что для разгона протестующих против экономических реформ в Афинах применили газ.