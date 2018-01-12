Алекперов рассказал, когда следует выходить из соглашения ОПЕК+
Глава «ЛУКойл» Вагит Алекперов заявил, что компания не будет рекомендовать резкий выход из соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы не будем давать рекомендации о резком выходе из соглашения ОПЕК+, если и будет выход, то он должен быть плавным. Если будет $70, то надо плавно выходить из соглашения ОПЕК+», — сказал Алекперов.
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Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия в декабре текущего года сократила добычу нефти на 300,74 тыс. баррелей.
Он также добавил, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+.