Алекперов рассказал, когда следует выходить из соглашения ОПЕК+

Глава «ЛУКойл» Вагит Алекперов заявил, что компания не будет рекомендовать резкий выход из соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не будем давать рекомендации о резком выходе из соглашения ОПЕК+, если и будет выход, то он должен быть плавным. Если будет $70, то надо плавно выходить из соглашения ОПЕК+», — сказал Алекперов.

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Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия в декабре текущего года сократила добычу нефти на 300,74 тыс. баррелей.

Он также добавил, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+.