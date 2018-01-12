Минсельхоз опроверг сообщения о предложении повысить минимальную цену на коньяк

Минсельхоз России не выступал с предложениями повысить минимальную цену на коньяк. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минсельхоз России не выступал с предложениями повысить минимальную розничную цену на коньяк и не планирует инициировать такие поправки в дальнейшем. Эти вопросы не входят в полномочия ведомства», — заявили в пресс-службе.

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Ранее СМИ сообщали, что Минсельхоз выступил с предложением повысить минимальную цену на коньяк в России более чем на треть (34,8%) — до 500 руб. за бутылку 0,5 л.

Уточнялось, что после того, как предложение будет полностью сформировано, его направят в Минфин.